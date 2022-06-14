Медведев предрёк увеличение масштабов энергетического кризиса в Европе

По его мнению, несмотря на это оппоненты России продолжат делать всё, чтобы нанести максимальный ущерб российскому топливно-энергетическому комплексу.

«Сегодня они переживают энергетический кризис, масштабы которого будут только увеличиваться. Пострадал даже главный зачинщик антироссийской агрессии - Соединенные Штаты Америки», - подчеркнул он.

Ранее Медведев заявил, что запрет на страхование танкеров с российской нефтью является решаемой проблемой, сообщает RT.

