Медведев предрёк увеличение масштабов энергетического кризиса в Европе

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале заявил, что только намерение Запада отказаться от российских энергоресурсов «уже крайне негативно сказывается на миллионах европейцев».

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По его мнению, несмотря на это оппоненты России продолжат делать всё, чтобы нанести максимальный ущерб российскому топливно-энергетическому комплексу.

«Сегодня они переживают энергетический кризис, масштабы которого будут только увеличиваться. Пострадал даже главный зачинщик антироссийской агрессии - Соединенные Штаты Америки», - подчеркнул он.

Ранее Медведев заявил, что запрет на страхование танкеров с российской нефтью является решаемой проблемой, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаЭнергетикаКризисДмитрий Медведев
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