Медведев предрёк увеличение масштабов энергетического кризиса в Европе
Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале заявил, что только намерение Запада отказаться от российских энергоресурсов «уже крайне негативно сказывается на миллионах европейцев».
По его мнению, несмотря на это оппоненты России продолжат делать всё, чтобы нанести максимальный ущерб российскому топливно-энергетическому комплексу.
«Сегодня они переживают энергетический кризис, масштабы которого будут только увеличиваться. Пострадал даже главный зачинщик антироссийской агрессии - Соединенные Штаты Америки», - подчеркнул он.
Ранее Медведев заявил, что запрет на страхование танкеров с российской нефтью является решаемой проблемой, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru