Песков заявил, что у Путина планируются контакты с Лукашенко
21 июля 202314:09
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина планируются контакты с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос о возможности таких контактов он пообещал сообщить подробности позже.
«Планируются. Сообщим», - сказал представитель Кремля.
Ранее на совещании с постоянными членами Совбеза РФ российский лидер Владимир Путин заявил, что агрессия против Белоруссии будет рассматриваться Россией, как агрессию в свою сторону, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru