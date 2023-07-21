Песков заявил, что у Путина планируются контакты с Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина планируются контакты с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает РИА Новости.

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Отвечая на вопрос о возможности таких контактов он пообещал сообщить подробности позже.

«Планируются. Сообщим», - сказал представитель Кремля.

Ранее на совещании с постоянными членами Совбеза РФ российский лидер Владимир Путин заявил, что агрессия против Белоруссии будет рассматриваться Россией, как агрессию в свою сторону, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВстречаВладимир ПутинАлександр Лукашенко

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