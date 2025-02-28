Песков заявил, что у Киева «нет ничего святого»
Украинский режим не гнушается ничем в террористической активности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля прокомментировал предотвращенное в Москве покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). По словам Пескова, понятно, что Киев «не гнушается ничем».
«Нет ничего святого, это еще раз подтверждается», - заявил Песков.
Ранее ФСБ предотвратила теракт против митрополита Тихона, готовившийся украинскими спецслужбами. Для совершения преступления Киев завербовал гражданина РФ и гражданина Украины, фигуранты арестованы.
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