ФСБ: Убийство митрополита Тихона готовили его помощник и клирик

Теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) готовили его помощник Денис Попович, а также клирик Никита Иванкович. Об этом сообщил канал «Россия 24» со ссылкой на данные ФСБ.

В Москве предотвратили теракт против митрополита Тихона

Ранее стало известно, что в Москве предотвратили нападение на митрополита, готовившееся украинскими спецслужбами, пишет Ura.ru. Киев завербовал для совершения преступления гражданина России и гражданина Украины. Фигуранты арестованы.

Телеканал показал видео ФСБ, на котором Попович заявил, что ему поставили задачу «найти союзника и ликвидировать митрополита Тихона». По оперативным данным, сообщником Поповича стал клирик Никита Иванкович.

В телефонах фигурантов обнаружили свыше 70 украинских контактов, в частности, пресс-офицера ВСУ Маргариты Ривчаченко.

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ФОТО: ЦОС ФСБ
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