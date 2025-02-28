ФСБ: Убийство митрополита Тихона готовили его помощник и клирик
Теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) готовили его помощник Денис Попович, а также клирик Никита Иванкович. Об этом сообщил канал «Россия 24» со ссылкой на данные ФСБ.
Ранее стало известно, что в Москве предотвратили нападение на митрополита, готовившееся украинскими спецслужбами, пишет Ura.ru. Киев завербовал для совершения преступления гражданина России и гражданина Украины. Фигуранты арестованы.
Телеканал показал видео ФСБ, на котором Попович заявил, что ему поставили задачу «найти союзника и ликвидировать митрополита Тихона». По оперативным данным, сообщником Поповича стал клирик Никита Иванкович.
В телефонах фигурантов обнаружили свыше 70 украинских контактов, в частности, пресс-офицера ВСУ Маргариты Ривчаченко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru