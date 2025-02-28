В Москве предотвратили теракт против митрополита Тихона
ФСБ предотвратила теракт в Москве против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), который планировали спецслужбы Украины. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«В результате проведенных мероприятий... задержаны гражданин Украины и гражданин Российской Федерации, завербованные ГУР МОУ посредством мессенджера "Телеграм"», - подчеркнули в ФСБ.
Силовики изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных украинских паспорта. Фигуранты признались, что в середине 2024 года их завербовал Киев для подготовки физического устранения митрополита. В декабре прошлого года злоумышленникам через тайник было передано взрывное устройство. Задержанные планировали совершить теракт во время нахождения священнослужителя в Москве. После преступления они намеревались выехать из РФ, используя предоставленные украинскими спецслужбами поддельные документы.
Против задержанных возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатки, фигуранты арестованы.
Ранее ФСБ предотвратила серию терактов в Ставрополе, силовики арестовали планировавшего преступления гражданина одного из государств Центральной Азии, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На D2 в Москве приостановили движение на участке Царицыно-Перерва
- В Москве предотвратили теракт против митрополита Тихона
- У побережья Филиппин погибли два российских туриста
- Над территорией России сбили 22 беспилотника ВСУ
- СМИ: Трамп радикально сократит Госдеп
- Госдеп рассказал, что обсудили представители России и США в Стамбуле
- Южная Корея впервые смягчила санкции против России и Белоруссии
- СМИ: На Украине начались аресты генералов ВСУ
- Аналитик: Европа хотела создать энергокризис в Калининграде
- Военкор Коц обратил внимание на «тишину» после переговоров РФ и США в Стамбуле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru