В Москве предотвратили теракт против митрополита Тихона

ФСБ предотвратила теракт в Москве против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), который планировали спецслужбы Украины. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«В результате проведенных мероприятий... задержаны гражданин Украины и гражданин Российской Федерации, завербованные ГУР МОУ посредством мессенджера "Телеграм"», - подчеркнули в ФСБ.

Силовики изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных украинских паспорта. Фигуранты признались, что в середине 2024 года их завербовал Киев для подготовки физического устранения митрополита. В декабре прошлого года злоумышленникам через тайник было передано взрывное устройство. Задержанные планировали совершить теракт во время нахождения священнослужителя в Москве. После преступления они намеревались выехать из РФ, используя предоставленные украинскими спецслужбами поддельные документы.

Против задержанных возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатки, фигуранты арестованы.

Ранее ФСБ предотвратила серию терактов в Ставрополе, силовики арестовали планировавшего преступления гражданина одного из государств Центральной Азии, напоминает Ura.ru.

