Новая Зеландия объявила о новых санкциях против России
24 февраля 202614:22
Новая Зеландия ввела новый 34-й пакет антироссийских санкций. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава МИД страны Уинстон Питерс.
В частности, новые рестрикции включают снижение предельной цены на сырую нефть из России с 47,6 до 44,1 доллара США.
Кроме того, в «чёрный» список попали 23 человека, 13 организаций и 100 судов.
Ранее власти Великобритании расширили антироссийский санкционный список на 297 позиций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
