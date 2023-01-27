Песков заявил, что США пытаются демонизировать ЧВК «Вагнер»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отсутствие доказательств девальвирует смысл заявлений американских властей с обвинениями группы «Вагнер», сообщает РИА Новости.

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Подобные заявления в сторону демонизации ЧВК звучат уже не впервые, однако каких-либо внятных аргументов в Вашингтоне пока не озвучивали, включая тему ЦАР.

«В том числе они говорят про Центральную Африканскую Республику, но звучит тоже достаточно голословно. Никаких ни доказательств, ни подтверждений - ничего не представляется публике. Это значительно девальвирует смысл тех заявлений, которые идут из Вашингтона», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее власти США объявили «Группу Вагнера» транснациональной преступной организацией, обвинив её в криминальных действиях в Центральной Африканской Республике, Мали и на Украине, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:Санкции СШАДмитрий ПесковСШАЧВК "Вагнер"
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