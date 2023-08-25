Песков заявил, что специальная военная операция будет продолжаться

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция (СВО) будет продолжаться, с целью исключить в будущем террористическую угрозу со стороны Украины.

Новость дополняется...

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерроризмУкраинаСпецоперацияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры