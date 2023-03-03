Песков заявил, что совещание Совета безопасности традиционно будет закрытым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что совещание Совета безопасности страны 3 марта будет проходить в закрытом режиме, сообщает РИА Новости.
Также он отметил, что ему неизвестно, будет ли открытая часть.
«Вы знаете, что иногда президент предпочитает какие-то слова говорить сам, иногда он этого не делает», - указал представитель Кремля.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН заявил, что на предстоящем заседании Совбеза РФ будет обсуждаться усиление безопасности на российских границах и необходимость достойного ответа на провокации.
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