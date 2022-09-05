Песков: слова Борреля о «фашистской» России обнуляют его как дипломата

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, назвавший Россию «фашистским государством», полностью обнуляет себя как дипломат, сообщает ТАСС.

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По его словам, отныне никакие суждения политика о России «не могут иметь релевантный характер».

«Подобными заявлениями господин Боррель полностью себя обнуляет как дипломат. Конечно, отныне никакие его суждения о России и отношениях с ней не могут иметь релевантный характер», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее официальный представитель офиса главы внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Боррель не называл Россию «фашистским государством», виной неправильного толкования его слов послужила ошибка перевода.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзРоссияДмитрий Песков
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