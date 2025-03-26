Песков заявил, что Россия удовлетворена развитием диалога с США

Россия удовлетворена развитием диалога с США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Уиткофф: Встреча президентов России и США пройдет в ближайшие месяцы

«Мы удовлетворены тем, насколько прагматично и конструктивно развивается наш диалог», - подчеркнул представитель Кремля.

Песков также назвал развитие взаимодействия сторон результативным.

Ранее Россия и США провели переговоры в Эр-Рияде, по итогам встречи стороны договорились о ряде шагов. В частности, Москва и Вашингтон подтвердили приверженность «Черноморской инициативе», согласились проработать механизм запрета ударов по объектам энергетики РФ и Украины на 30 дней, кроме того, США будут содействовать возвращению российского аграрного экспорта на международный рынок.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:СШАРоссияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры