Песков заявил, что Россия удовлетворена развитием диалога с США
Россия удовлетворена развитием диалога с США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы удовлетворены тем, насколько прагматично и конструктивно развивается наш диалог», - подчеркнул представитель Кремля.
Песков также назвал развитие взаимодействия сторон результативным.
Ранее Россия и США провели переговоры в Эр-Рияде, по итогам встречи стороны договорились о ряде шагов. В частности, Москва и Вашингтон подтвердили приверженность «Черноморской инициативе», согласились проработать механизм запрета ударов по объектам энергетики РФ и Украины на 30 дней, кроме того, США будут содействовать возвращению российского аграрного экспорта на международный рынок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru