Уиткофф: Встреча президентов России и США пройдет в ближайшие месяцы

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в ближайшие месяцы. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

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«Я считаю, что они встретятся в ближайшие несколько месяцев», - указал политик.

Как отметил Уиткофф, у него сложилось положительное впечатление о Путине в ходе их встречи. По словам спецпосланника, приняв его, российский лидер проявил «любезность».

Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Главы государств обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:РоссияСШАВладимир ПутинДональд Трамп

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