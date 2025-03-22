Уиткофф: Встреча президентов России и США пройдет в ближайшие месяцы
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в ближайшие месяцы. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.
«Я считаю, что они встретятся в ближайшие несколько месяцев», - указал политик.
Как отметил Уиткофф, у него сложилось положительное впечатление о Путине в ходе их встречи. По словам спецпосланника, приняв его, российский лидер проявил «любезность».
Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Главы государств обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru