Уиткофф: Встреча президентов России и США пройдет в ближайшие месяцы

«Я считаю, что они встретятся в ближайшие несколько месяцев», - указал политик.

Как отметил Уиткофф, у него сложилось положительное впечатление о Путине в ходе их встречи. По словам спецпосланника, приняв его, российский лидер проявил «любезность».

Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Главы государств обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.

