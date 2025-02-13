Песков заявил, что Россия считает США главным визави в переговорах по Украине
Россия считает США главным визави в переговорах по Украине. Об этом в интервью «Первому каналу» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Киев обязательно будет участвовать в переговорах «так или иначе».
«Но будет и двусторонний российско-американский трек», - подчеркнул представитель Кремля.
Также он добавил, что «в ближайшие дни и недели» будут шире развернуты рабочие контакты между Москвой и Вашингтоном.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему было «не очень приятно» из-за того, что лидер США Дональд Трамп сначала поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, а затем с ним, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru