Песков заявил, что Россия считает США главным визави в переговорах по Украине

По его словам, Киев обязательно будет участвовать в переговорах «так или иначе».

«Но будет и двусторонний российско-американский трек», - подчеркнул представитель Кремля.

Также он добавил, что «в ближайшие дни и недели» будут шире развернуты рабочие контакты между Москвой и Вашингтоном.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему было «не очень приятно» из-за того, что лидер США Дональд Трамп сначала поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, а затем с ним, сообщает RT.

