Песков заявил, что Россия не обсуждала с Арменией вопрос миротворцев в Карабахе

По его словам, вопрос о дальнейшей передислокации миротворческого контингента в Россию или Армению с Ереваном не обсуждался.

«Что касается дальнейшего режима их пребывания и всех сопутствующих модальностей, конечно, это будет обсуждаться с азербайджанской стороной», - заключил представитель Кремля.

Ранее в интервью общественному телевидению Армении премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что при уходе из Нагорного Карабаха российские миротворцы должны вернуться на родину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

