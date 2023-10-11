Песков заявил, что Россия не обсуждала с Арменией вопрос миротворцев в Карабахе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе «де-факто и де-юро находятся на территории Азербайджана», сообщает РИА Новости.

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По его словам, вопрос о дальнейшей передислокации миротворческого контингента в Россию или Армению с Ереваном не обсуждался.

«Что касается дальнейшего режима их пребывания и всех сопутствующих модальностей, конечно, это будет обсуждаться с азербайджанской стороной», - заключил представитель Кремля.

Ранее в интервью общественному телевидению Армении премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что при уходе из Нагорного Карабаха российские миротворцы должны вернуться на родину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости/Арам Нерсесян
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