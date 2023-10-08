Миротворцы РФ свернули два наблюдательных поста в Карабахе

В течение суток свернуты наблюдательные посты в Мартунинском и Мардакертском районах, уточнило ведомство. Отмечается, что нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

С 20 сентября Россия доставила жителям Нагорного Карабаха более 200 тонн гуманитарных грузов. Министерство иностранных дел РФ пообещало, что Москва продолжит помогать оставшимся в регионе армянам.

Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

