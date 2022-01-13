Песков заявил, что Россия настроена продолжить диалог с США

По словам представителя Кремля, по принципиальным вопросам на переговорах должен быть конкретный ответ.

Консультации по гарантиям безопасности прошли между Россией и США 9-10 января в Женеве, после них в Брюсселе 13 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО. Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если США и Североатлантический альянс не примут российские договоры о гарантиях безопасности и нерасширении НАТО на восток, между странами будут серьезные конфликты.

