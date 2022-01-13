Песков заявил, что Россия настроена продолжить диалог с США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 января заявил, что Россия настроена на продолжение диалога с США, у РФ никогда не было дефицита политической воли к диалогу, но нужен конкретный результат, а не процесс ради процесса.

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По словам представителя Кремля, по принципиальным вопросам на переговорах должен быть конкретный ответ.

Консультации по гарантиям безопасности прошли между Россией и США 9-10 января в Женеве, после них в Брюсселе 13 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО. Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если США и Североатлантический альянс не примут российские договоры о гарантиях безопасности и нерасширении НАТО на восток, между странами будут серьезные конфликты.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыНАТОСШАРоссия
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