Песков заявил, что Россия готовит ответ на новые санкции США

Россия готовит ответа на новые санкции США. Как пишут «Известия», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Великобритания в очередной раз расширила список антироссийских санкций

«Мы думаем над действиями, которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Минфин США объявил о санкциях против «Движения первых», Московской биржи, страховой компании «Согаз», «Газпром Инвест», «Уралвагонзавода» и других, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Кроме того, американские власти запретили оказывать России услуги, связанные с информационными технологиями и облачными сервисами.

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ФОТО: РИА Новости
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