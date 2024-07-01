Песков заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной через посредников
Москва готова вести с Киевом переговоры через посредников, а также открыта для любой другой формы диалога. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, который говорил, что Москва открыта для любого диалога для достижения всех поставленных целей.
«Президент сохраняет эту открытость, об этом говорилось неоднократно», — сказал Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Philadelphia Inquirer заявил, что Киев не исключает возможность провести переговоры с РФ через посредников. По его словам, посредники должны будут предложить вероятные способы решения кризиса, Киев рассмотрит их предложения, а в случае утверждения посредники будут разбирать их с представителями российской стороны, передает «Радиоточка НСН».
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