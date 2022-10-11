Песков заявил, что Россия эффективно достигает поставленных целей на Украине

По его словам, именно это сейчас и происходит.

«Нам главное, чтобы не кому-то было хуже. Нам главное, чтобы нам было лучше, поэтому мы должны достигать поставленных целей результативно и эффективно, что собственно и происходит», - заключил представитель Кремля.

Ранее председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что переломный момент в спецоперации России на Украине может наступить в период с ноября по февраль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

