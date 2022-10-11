Песков заявил, что Россия эффективно достигает поставленных целей на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена достигать поставленных целей СВО на Украине результативно и эффективно, сообщает РИА Новости.

В Кремле заявили, что решений об изменении статуса спецоперации не принималось

По его словам, именно это сейчас и происходит.

«Нам главное, чтобы не кому-то было хуже. Нам главное, чтобы нам было лучше, поэтому мы должны достигать поставленных целей результативно и эффективно, что собственно и происходит», - заключил представитель Кремля.

Ранее председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что переломный момент в спецоперации России на Украине может наступить в период с ноября по февраль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияСпецоперацияДмитрий Песков
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