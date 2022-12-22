Песков заявил, что российские чиновники не прекратят посещение новых регионов

Несмотря на существующую опасность, чиновники в большом количестве продолжат посещать ЛНР и ДНР. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

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Отвечая на вопрос о рисках при командировках в новые регионы, пресс-секретарь президента отметил, что новые регионы в период своей интеграции и адаптации в жизненное пространство России требуют особого внимания.

Также Песков добавил, что в ДНР и ЛНР ездят и добровольцы, чья работа ранее удостаивалась весьма высокой оценки президента России. Он признал, что нахождение в некоторых районах ДНР, ЛНР и других территорий может быть опасно для жизни, но добавил, что это не должно мешать выполнять свои функции чиновникам и волонтерам.

Ранее стало известно об обстреле ресторанно-гостиничного комплекса «Шеш-Беш» в Донецке, где-находился экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЧиновникиЛНРДНРДмитрий Песков
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