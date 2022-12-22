Песков заявил, что российские чиновники не прекратят посещение новых регионов

Отвечая на вопрос о рисках при командировках в новые регионы, пресс-секретарь президента отметил, что новые регионы в период своей интеграции и адаптации в жизненное пространство России требуют особого внимания.

Также Песков добавил, что в ДНР и ЛНР ездят и добровольцы, чья работа ранее удостаивалась весьма высокой оценки президента России. Он признал, что нахождение в некоторых районах ДНР, ЛНР и других территорий может быть опасно для жизни, но добавил, что это не должно мешать выполнять свои функции чиновникам и волонтерам.

Ранее стало известно об обстреле ресторанно-гостиничного комплекса «Шеш-Беш» в Донецке, где-находился экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

