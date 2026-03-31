Песков заявил, что России нужно не перемирие, а мир на Украине
России нужно не временное перемирие, а постоянный мир на Украине. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о «пасхальном перемирии» он указал, что в них не содержится чёткого предложения.
«Он должен взять на себя ответственность и принять соответствующее решение, с тем чтобы мы вышли на мир, а не на перемирие», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что предварительным условием для мирных обсуждений с Россией является перемирие в зоне украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
