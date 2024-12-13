Песков заявил, что России нужен долгосрочный мир на ее условиях

Перемирие в конфликте на Украине не является целью России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Предпосылок нет»: Песков ответил на вопрос о переговорах по Украине

По его словам, Москва добивается полноценного мира

«Мы хотим мир, который наступит после того, как будут выполнены наши условия и будут достигнуты все поставленные нами цели», — заключил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством российского МИД заявил, что для завершения конфликта Украине необходимо признать статус Крыма, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов России, отказаться от вступления в НАТО, а также против РФ должны быть отменены все санкции, сообщает RT.

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ФОТО: Григорий Сысоев
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