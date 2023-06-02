Песков заявил, что речи о слепом копировании опыта Китая нет

Он отметил, что у КНР есть что изучить и перенять с учетом темпов роста и развития.

Ранее, 2 июня, специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй заявил, что всеобъемлющее партнерство Китая и России выгодно всему миру. По его словам, отношения Пекина и Москвы основаны на принципах взаимного уважения и мирного сосуществования, сообщает «Радиоточка НСН».

