Песков заявил, что речи о слепом копировании опыта Китая нет
2 июня 202314:52
Речь о слепом копировании опыта Китая в вопросах экономики не идет. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что у КНР есть что изучить и перенять с учетом темпов роста и развития.
Ранее, 2 июня, специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй заявил, что всеобъемлющее партнерство Китая и России выгодно всему миру. По его словам, отношения Пекина и Москвы основаны на принципах взаимного уважения и мирного сосуществования, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru