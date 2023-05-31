Госдума ратифицировала соглашение РФ и КНР о поставках газа
Депутаты Госдумы приняли закон о ратификации межправительственного соглашения между Россией и Китаем о поставках природного газа по дальневосточному маршруту, сообщает РИА Новости.
Речь идёт о документе, который был подписан 31 января 2023 года. Он предполагает строительство трансграничного участка газопровода от газоизмерительной станции (ГИС) в районе российского Дальнереченска, через реку Уссури и до стартовой станции «Хулинь» в Китае.
Отмечается, что ответственность за проектирование, строительство и эксплуатацию трансграничного участка газопровода на территории России будет нести компания «Газпром», только у которой будет разрешение на поставку газ по данному трансграничному участку.
Со стороны КНР приём будет осуществлять Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), а ответственность за строительство и эксплуатацию китайской части трансграничного участка возложены на Китайскую национальную трубопроводную корпорацию.
Ранее в МИД РФ заявили, что идёт проработка параметров проекта газового союза России, Казахстана и Узбекистана, в частности, уточняются объёмы капиталовложений, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Норвегия объявила о пятилетней программе военной помощи Украине
- В России начали блокировать VPN-подключения
- В Белом доме заявили, что Украина собирается наступать летом
- СМИ: Завершено расследование дела Митволя о хищении при строительстве метро в Красноярске
- Georgian Airways расширила список рейсов из Москвы в Европу
- Бросивший «коктейль Молотова» в здание УФСБ в Краснодаре получил 8,5 лет колонии
- В Германии заявили о законности атак Украины по территории России украинским оружием
- В Колизее установили лифт
- Госдума ратифицировала соглашение РФ и КНР о поставках газа
- Макрон предложил провести мирный саммит по Украине в Париже
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru