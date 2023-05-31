Госдума ратифицировала соглашение РФ и КНР о поставках газа

Речь идёт о документе, который был подписан 31 января 2023 года. Он предполагает строительство трансграничного участка газопровода от газоизмерительной станции (ГИС) в районе российского Дальнереченска, через реку Уссури и до стартовой станции «Хулинь» в Китае.

Отмечается, что ответственность за проектирование, строительство и эксплуатацию трансграничного участка газопровода на территории России будет нести компания «Газпром», только у которой будет разрешение на поставку газ по данному трансграничному участку.

Со стороны КНР приём будет осуществлять Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), а ответственность за строительство и эксплуатацию китайской части трансграничного участка возложены на Китайскую национальную трубопроводную корпорацию.

Ранее в МИД РФ заявили, что идёт проработка параметров проекта газового союза России, Казахстана и Узбекистана, в частности, уточняются объёмы капиталовложений, сообщает RT.

