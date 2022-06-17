Песков заявил, что Путин не планирует контактов с Шольцем и Драги
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о результатах визита европейских лидеров в Киев, сообщает РИА Новости.
По его словам, в Кремле могли лишь «читать сообщения СМИ и слушать заявления участников этих киевских переговоров».
Отвечая на вопрос о том, планирует ли Владимир Путин контактировать с кем-то из посетивших украинскую столицу европейских лидеров, кроме президента Франции Эммануэля Макрона, Песков завил, что сказал: «Пока нет».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли с визитом в Киев, также они посетили Ирпень в Киевской области, сообщает RT.
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