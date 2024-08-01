Песков: Путин не планирует уходить в отпуск
1 августа 202412:40
Президент Владимир Путин пока не планирует уходить в отпуск этим летом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, в расписании главы государства в августе «никаких окон не просматривается».
«Там все время идет рутинный, но достаточно напряженный рабочий график», — цитирует Пескова ТАСС.
Пресс-секретарь указал, что публичные мероприятия президента — «верхушка айсберга», Путин ведет основную работу «без выходных, без всего».
Ранее Владимир Путин принял парад ВМФ России в Санкт-Петербурге.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эстония введет полный таможенный контроль на границе с РФ
- Песков: Истребители F-16 не станут панацеей для Украины
- Mitsubishi присоединится к альянсу Nissan и Honda по электромобилям
- Эколог напомнил, что в РФ тоже проводят заплывы в грязных реках
- МЧС: Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Тагиле выросло до восьми
- Песков: Путин не планирует уходить в отпуск
- Песков заявил, что YouTube на его телефоне работает нормально
- Два человека ранены в Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ
- Экс-боец UFC из Бразилии будет тренировать военных в зоне СВО
- Песня Ольги Бузовой «Без дел» попала в мировой чарт Billboard
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru