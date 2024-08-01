Песков: Путин не планирует уходить в отпуск

Президент Владимир Путин пока не планирует уходить в отпуск этим летом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в расписании главы государства в августе «никаких окон не просматривается».

«Там все время идет рутинный, но достаточно напряженный рабочий график», — цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь указал, что публичные мероприятия президента — «верхушка айсберга», Путин ведет основную работу «без выходных, без всего».

Ранее Владимир Путин принял парад ВМФ России в Санкт-Петербурге.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВладимир Путин

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