Песков заявил, что Путин и Лукашенко не обсуждали поездку в Крым

По его словам, у белорусского лидера «обширная география поездок», однако его визит на полуостров на переговорах 12 апреля не обсуждался.

«Сегодня он работает во Владивостоке на Дальнем Востоке... будем надеяться, и до Крыма дойдет очередь», - добавил представитель Кремля.

Ранее Лукашенко заявил, что у него есть договоренность с Путиным «побыть в Крыму», и он намерен воспользоваться приглашением и посетить полуостров.

