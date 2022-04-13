Песков заявил, что Путин и Лукашенко не обсуждали поездку в Крым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не обсуждал с президентом Белоруссии Александром Лукашенко его поездку в Крым, сообщает РИА Новости.
По его словам, у белорусского лидера «обширная география поездок», однако его визит на полуостров на переговорах 12 апреля не обсуждался.
«Сегодня он работает во Владивостоке на Дальнем Востоке... будем надеяться, и до Крыма дойдет очередь», - добавил представитель Кремля.
Ранее Лукашенко заявил, что у него есть договоренность с Путиным «побыть в Крыму», и он намерен воспользоваться приглашением и посетить полуостров.
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