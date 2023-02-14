Песков заявил, что Путин и Лукашенко могут встретиться 17 февраля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко может состояться в пятницу, 17 февраля, сообщает РИА Новости.

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«Может», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов, пообещав позднее поделиться подробностями.

Ранее Лукашенко заявил, что на встрече с Путиным 27 декабря 2022 года были расставлены точки над «i» во многих вопросах, многие темы «были окончательно согласованы», напоминает НСН.

Позже Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, подробности которого не уточняются, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ПереговорыДмитрий ПесковВладимир ПутинАлександр Лукашенко
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