Песков заявил, что Путин и Лукашенко могут встретиться 17 февраля

«Может», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов, пообещав позднее поделиться подробностями.

Ранее Лукашенко заявил, что на встрече с Путиным 27 декабря 2022 года были расставлены точки над «i» во многих вопросах, многие темы «были окончательно согласованы», напоминает НСН.

Позже Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, подробности которого не уточняются, сообщает RT.

