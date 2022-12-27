Лукашенко: Минск и Москва окончательно согласовали все вопросы

По словам главы республики, накануне он обсудил с российским коллегой «очень многие вопросы».

«Порой у некоторых государств на это уходят годы, а мы с вами завершили, точки расставили над "i", продолжая минский диалог, поскольку он был в основном по экономике», — цитирует Лукашенко РИА Новости.

Белорусский президент поблагодарил российского лидера за то, что многие темы «были окончательно согласованы». Как отметил Лукашенко, в дальнейшем правительства России и Белоруссии доработают необходимые детали.

Во вторник Путин и Лукашенко проводят переговоры в Русском музее в Санкт-Петербурге, напоминает RT. В эти дни в Северной столице проходит неформальная встреча глав государств СНГ.

