Лукашенко: Минск и Москва окончательно согласовали все вопросы
Белоруссия и Россия расставили точки над «i» во многих вопросах. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
По словам главы республики, накануне он обсудил с российским коллегой «очень многие вопросы».
«Порой у некоторых государств на это уходят годы, а мы с вами завершили, точки расставили над "i", продолжая минский диалог, поскольку он был в основном по экономике», — цитирует Лукашенко РИА Новости.
Белорусский президент поблагодарил российского лидера за то, что многие темы «были окончательно согласованы». Как отметил Лукашенко, в дальнейшем правительства России и Белоруссии доработают необходимые детали.
Во вторник Путин и Лукашенко проводят переговоры в Русском музее в Санкт-Петербурге, напоминает RT. В эти дни в Северной столице проходит неформальная встреча глав государств СНГ.
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