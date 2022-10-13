Песков заявил, что Путин и Эрдоган не обсуждали урегулирование на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на встрече в Астане Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган не обсуждали урегулирование на Украине, сообщает РИА Новости.
«Тема российско-украинского урегулирования не обсуждалась», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Эрдоган на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане заявил, что целью Турции является скорейшее достижение перемирия на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru