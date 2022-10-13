Песков заявил, что Путин и Эрдоган не обсуждали урегулирование на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на встрече в Астане Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган не обсуждали урегулирование на Украине, сообщает РИА Новости.

В Кремле ожидают от Эрдогана инициативу по урегулированию на Украине

«Тема российско-украинского урегулирования не обсуждалась», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Эрдоган на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане заявил, что целью Турции является скорейшее достижение перемирия на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:Владимир ПутинРоссияУкраинаПереговорыРеджеп Тайип Эрдоган
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