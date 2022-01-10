Песков заявил, что Путин был в постоянном контакте с Токаевым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин находился в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает РИА Новости.

Путин отметил мужество президента Казахстана Токаева

По его словам, казахстанский лидер «полностью взял на себя ответственность за происходящее».

«Токаев полностью взял на себя ответственность за происходящее, взял на себя общее руководство, общую координацию. Поэтому это требовало постоянных контактов», - отметил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что ему неизвестно, контактировал ли Путин с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в связи с происходившим в этой стране.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияКазахстан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры