Песков заявил, что Путин был в постоянном контакте с Токаевым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин находился в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает РИА Новости.
По его словам, казахстанский лидер «полностью взял на себя ответственность за происходящее».
«Токаев полностью взял на себя ответственность за происходящее, взял на себя общее руководство, общую координацию. Поэтому это требовало постоянных контактов», - отметил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что ему неизвестно, контактировал ли Путин с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в связи с происходившим в этой стране.
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