Песков не ответил на вопрос о контактах Путина и Назарбаева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает о возможных контактах Владимира Путина с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает РИА Новости.

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«Не могу вам сказать, не обладаю такой информацией», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Путин заявил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проявил мужество во время январского кризиса в республике.

В Казахстане 2 января начались акции протеста против повышения цен на сжиженный газ, переросшие в беспорядки. В частности, в Алма-Ате вооруженные демонстранты захватывали административные здания, мародеры грабили магазины и аптеки. По словам Токаева, главной целью террористов было совершение госпереворота.

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ФОТО: Алексей Никольский//РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыКазахстанДмитрий ПесковВладимир ПутинНазарбаев
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