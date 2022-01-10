Песков не ответил на вопрос о контактах Путина и Назарбаева

«Не могу вам сказать, не обладаю такой информацией», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Путин заявил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проявил мужество во время январского кризиса в республике.

В Казахстане 2 января начались акции протеста против повышения цен на сжиженный газ, переросшие в беспорядки. В частности, в Алма-Ате вооруженные демонстранты захватывали административные здания, мародеры грабили магазины и аптеки. По словам Токаева, главной целью террористов было совершение госпереворота.