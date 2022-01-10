Путин отметил мужество президента Казахстана Токаева

Российского лидера цитирует РИА Новости. Путин подчеркнул, что «хотел бы отметить мужество» президента Казахстана. По мнению президента РФ, его коллега консолидировал общество, силовые структуры и граждан республики для отпора террористам.

Ранее Путин заявил, что Казахстан столкнулся с угрозой своей государственности, а события в республике являются актом агрессии, напоминает РИА ФАН.

В Казахстане 2 января начались акции протеста против повышения цен на сжиженный газ, переросшие в беспорядки. В частности, в Алма-Ате вооруженные демонстранты захватывали административные здания, мародеры грабили магазины и аптеки. По словам Токаева, главной целью террористов было совершение госпереворота.

