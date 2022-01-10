Путин отметил мужество президента Казахстана Токаева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проявил мужество во время январского кризиса в республике. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Российского лидера цитирует РИА Новости. Путин подчеркнул, что «хотел бы отметить мужество» президента Казахстана. По мнению президента РФ, его коллега консолидировал общество, силовые структуры и граждан республики для отпора террористам.
Ранее Путин заявил, что Казахстан столкнулся с угрозой своей государственности, а события в республике являются актом агрессии, напоминает РИА ФАН.
В Казахстане 2 января начались акции протеста против повышения цен на сжиженный газ, переросшие в беспорядки. В частности, в Алма-Ате вооруженные демонстранты захватывали административные здания, мародеры грабили магазины и аптеки. По словам Токаева, главной целью террористов было совершение госпереворота.
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