Песков заявил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского нет

Кремль не видит предпосылок для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите Группы двадцати. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По словам представителя президента, в вопросе о возможных переговорах глав государств «слишком много "если"».

«Мы можем только де-факто констатировать ту ситуацию, которая есть сейчас. Пока предпосылок для такой встречи нет», — цитирует Пескова ТАСС.

Между тем в офисе Зеленского заявили, что президент Украины может посетить саммит G20 в Индонезии, «если будет присутствовать Путин», пишет RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий Песков
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