Песков заявил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского нет

По словам представителя президента, в вопросе о возможных переговорах глав государств «слишком много "если"».

«Мы можем только де-факто констатировать ту ситуацию, которая есть сейчас. Пока предпосылок для такой встречи нет», — цитирует Пескова ТАСС.

Между тем в офисе Зеленского заявили, что президент Украины может посетить саммит G20 в Индонезии, «если будет присутствовать Путин», пишет RT.

