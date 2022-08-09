Песков заявил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского нет
Кремль не видит предпосылок для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите Группы двадцати. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя президента, в вопросе о возможных переговорах глав государств «слишком много "если"».
«Мы можем только де-факто констатировать ту ситуацию, которая есть сейчас. Пока предпосылок для такой встречи нет», — цитирует Пескова ТАСС.
Между тем в офисе Зеленского заявили, что президент Украины может посетить саммит G20 в Индонезии, «если будет присутствовать Путин», пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+16 325 / сут.
Умерли
383 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+13 092 / сут.
- Суд оставил «пермского стрелка» Бекмансурова в СИЗО
- Медведев назвал «нацистской хренью» слова Каллас о посещении Европы россиянами
- Путин поговорил по телефону с президентом Израиля
- Песков заявил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского нет
- Алиханов: Лимиты перевозки товаров железной дорогой через Литву исчерпаны
- «Посещение Европы - это привилегия»: эстонский премьер призвала запретить выдачу турвиз россиянам
- В Бангладеш захотели договориться о поставках российской нефти
- Умер дизайнер Иссэй Миякэ
- СМИ: Эрдоган может провести телефонные переговоры с Асадом
- В МИД Китая одной картинкой высмеяли западную демократию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru