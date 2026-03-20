Песков: Позиция РФ по участию в «Совете мира» пока не сформирована
20 марта 202604:28
Москва пока не решила, будет ли вступать в «Совет мира», сообщают «Известия» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«По этому вопросу позиция пока не сформирована», — заявил он. Другие подробности не приводятся.
Ранее стало известно, что Индонезия рассматривает возможность выхода из созданного США Совета мира на фоне атак по Ирану. Джакарта присоединилась к совету, ожидая, что его работа позволит ускорить достижение независимости Палестины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
