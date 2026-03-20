Трамп сравнил нападение на Иран с нападением Японии на США
Американский лидер Дональд Трамп сравнил нападение на Иран с нападением Японии на США в 1941 году.
Это произошло во время встречи президента США с премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Журналист задал главе Белого дома вопрос о том, почему он не предупредил Токио и других союзников о начале войны с Ираном. «Мы никому об этом не говорили, потому что хотели устроить сюрприз. А кто о сюрпризах знает лучше, чем Япония? Почему вы не предупредили меня о Перл-Харборе?» — сказал Трамп.
Bloomberg пишет, что хотя американский президент улыбнулся, упоминание событий Второй мировой войны задело японского премьера. Она поджала губы и посмотрела на своих советников.
Ранее Трамп заявил, что США не нужна помощь со стороны НАТО и других союзников в операции против Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Россия оказалась в середине рейтинга счастливых стран
- Глава евродипломатии Каллас сравнила начало войны с «любовным романом»
- СМИ: В Новосибирской области у фермеров продолжают изымать скот
- Нетаньяху пообещал не наносить удары по нефтегазовым месторождениям Ирана
- СМИ: Иран мог сбить американский истребитель-невидимку F-35
- Нетаньяху: Иран в результате ударов лишился возможности обогащать уран и производить ракеты
- Зеленский раскритиковал ЕС и США за отсутствие поддержки
- «Белый список» Минцифры насчитывает более 120 сервисов
- Иран сообщил о первом применении ракеты «Насралла» против США и Израиля