Трамп сравнил нападение на Иран с нападением Японии на США

Это произошло во время встречи президента США с премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Журналист задал главе Белого дома вопрос о том, почему он не предупредил Токио и других союзников о начале войны с Ираном. «Мы никому об этом не говорили, потому что хотели устроить сюрприз. А кто о сюрпризах знает лучше, чем Япония? Почему вы не предупредили меня о Перл-Харборе?» — сказал Трамп.

Bloomberg пишет, что хотя американский президент улыбнулся, упоминание событий Второй мировой войны задело японского премьера. Она поджала губы и посмотрела на своих советников.

Ранее Трамп заявил, что США не нужна помощь со стороны НАТО и других союзников в операции против Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

