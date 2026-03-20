СМИ: В России высока вероятность экономической рецессии до 2027 года

По их мнению, к этому может привести очень медленное снижение ключевой ставки Банка России. Экономисты прогнозируют на заседании регулятора 20 марта ее снижение только на 0,5 п.п. — до 15%. Один из признаков рецессии — повышение риска системного банковского кризиса. Сегодня проблемные активы сектора превысили 10%.

В Центробанке признают ухудшение качества банковских портфелей, но не считают это драматичным. Аналитики полагают, что рецессия остается возможной, но только при сочетании нескольких неблагоприятных факторов.

Дополнительное давление оказывает сохраняющийся дефицит рабочей силы, который не исчезнет и в 2026 году. Кроме того, бюджетная политика стала более сдержанной: темпы роста государственных расходов снизились, и возможности прежнего масштабного стимулирования экономики ограничены.

При этом есть факторы, которые подтолкнут экономику. Например, помогут компании, которые работают в сфере госзаказа и оборонно-промышленного комплекса.

Ранее стало известно, что экономика России оказалась на грани стагфляции — рост цен сочетается с застоем ВВП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

