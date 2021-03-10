Песков заявил, что пандемия лишила Россию года развития

Пандемия коронавируса лишила Россию года развития. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что этот спад нужно будет наверстать в будущем.

«К сожалению, мы, как и все страны мира, были откинуты пандемией назад в своем развитии, и в будущем нам предстоит это компенсировать и наверстывать», - сказал он в интервью ТАСС.