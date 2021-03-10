Песков заявил, что пандемия лишила Россию года развития

Пандемия коронавируса лишила Россию года развития. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что этот спад нужно будет наверстать в будущем.

«К сожалению, мы, как и все страны мира, были откинуты пандемией назад в своем развитии, и в будущем нам предстоит это компенсировать и наверстывать», - сказал он в интервью ТАСС.

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По словам Пескова, из-за пандемии он лично лишился привычного формата работы и отдыха, однако из-за того, что он переболел коронавирусом, приобрел иммунитет к нему. Вместе с тем официальный представитель Кремля добавил, что пока никто не знает, сколько действует такой иммунитет, пишет «Свободная пресса».

Между тем, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, благодаря каким факторам в России эпидемиологический процесс начал стабилизироваться, передает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПандемияДмитрий Песков
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