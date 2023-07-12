Песков заявил, что отношения России и Китая несут стабильность в регионе

Комментируя коммюнике лидеров стран НАТО, в котором углубление партнёрства между Москвой и Пекином назвали противоречащим ценностям и интересам альянса, он указал, что подобные высказывания свидетельствуют о непонимании сути российско-китайских отношений.

По его словам, отношения России и Китая несут мир и стабильность в регионе

«Наши отношения... создают благоденствие для народов двух стран и также для народов многих регионов, потому что это вызывает общую синергию для экономического оживления», - заключил представитель Кремля.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что политика Китая представляет собой вызов интересам и безопасности альянса, однако блок должен продолжать сотрудничество в сфере решения глобальных проблем, сообщает RT.