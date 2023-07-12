Песков заявил, что отношения России и Китая несут стабильность в регионе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Китая никогда не были направлены «против третьих стран и каких-либо альянсов», сообщает РИА Новости.
Комментируя коммюнике лидеров стран НАТО, в котором углубление партнёрства между Москвой и Пекином назвали противоречащим ценностям и интересам альянса, он указал, что подобные высказывания свидетельствуют о непонимании сути российско-китайских отношений.
По его словам, отношения России и Китая несут мир и стабильность в регионе
«Наши отношения... создают благоденствие для народов двух стран и также для народов многих регионов, потому что это вызывает общую синергию для экономического оживления», - заключил представитель Кремля.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что политика Китая представляет собой вызов интересам и безопасности альянса, однако блок должен продолжать сотрудничество в сфере решения глобальных проблем, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru