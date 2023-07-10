Си Цзиньпин заявил, что Китай готов работать для развития партнерства с Россией

КНР готов работать для развития партнерства с Россией и содействовать построению стабильного и справедливого мира. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин, слова которого приводит РИА Новости.

Столтенберг: Легко представить конфликт, где РФ и КНР действуют сообща

Так, на встрече с председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко Си Цзиньпин отметил, что вместе с Москвой Пекин хочет способствовать «развитию и возрождению двух стран».

Ранее, 10 июля, президент США Джо Байден заявил CNN, что Си Цзиньпин стремится вытеснить Соединенные Штаты с пьедестала ведущей военной и экономической державы мира. Американский лидер выразил уверенность в том, что его коллега хочет получить крупнейшую в мире экономику и самые большие возможности в военной сфере, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКитай

Горячие новости

Все новости

партнеры