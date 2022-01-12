Песков заявил, что от США исходят агрессивные заявления на фоне переговоров

Встреча Совета Россия - НАТО проходит в Брюсселе 12 января.

«Это конечно, вызывает у нас интерес, хотя мы и понимаем, зачем это делается», - приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее российско-американские переговоры по гарантиям безопасности прошли в Женеве 9-10 января. Между тем, глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат от фракции «Слуга народа» в Верховной раде Егор Чернев выразил мнение, что Москва может признать ДНР и ЛНР в случае неэффективных переговоров с Вашингтоном.

