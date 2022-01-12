Песков заявил, что от США исходят агрессивные заявления на фоне переговоров
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 12 января заявил, что в последние дни в Москве видят агрессивные заявления из США на фоне переговоров по гарантиям безопасности.
Встреча Совета Россия - НАТО проходит в Брюсселе 12 января.
«Это конечно, вызывает у нас интерес, хотя мы и понимаем, зачем это делается», - приводит РИА Новости слова Пескова.
Ранее российско-американские переговоры по гарантиям безопасности прошли в Женеве 9-10 января. Между тем, глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат от фракции «Слуга народа» в Верховной раде Егор Чернев выразил мнение, что Москва может признать ДНР и ЛНР в случае неэффективных переговоров с Вашингтоном.
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