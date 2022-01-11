Замгоссекретаря США Виктория Нуланд назвала переговоры с РФ по безопасности конструктивными. Об этом сообщает РИА Новости.

Нуланд отметила, что США хотят и готовы продолжать переговоры.

Диалог между представителями США и РФ состоялся в Женеве 10 января.

Ранее американская газета The New York Times объявила, что по переговоры по российским предложениям гарантий безопасности закончились «победой Кремля».

