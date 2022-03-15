Песков заявил, что обсуждать переговоры с Украиной ещё преждевременно

По его словам, сначала следует дождаться ощутимых результатов.

«Давать прогнозы пока не хотим, дождемся, когда будут ощутимые результаты, о которых можно будет проинформировать общественность двух стран прежде всего», - подчеркнул представитель Кремля.

Комментируя слова советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича относительно сроков достижения мирного соглашения, Песков отметил, что это, видимо, личный прогноз украинского чиновника.

Ранее Арестович заявил, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто самое раннее — в течение одной-двух недель, самое позднее — в мае, сообщает RT.

