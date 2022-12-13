Песков заявил, что о выводе российских войск с Украины не может быть и речи

По его словам, это новые субъекты, которые появились у России «в результате референдумов».

«Без учёта этих новых реалий какое-либо продвижение вперед по урегулированию невозможно», - отметил представитель Кремля.

Он также добавил, что о выводе российских войск с Украины до конца года, не может быть и речи.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что залогом наступления мира на Украине являются капитуляция киевской власти и нейтральный статус страны, пишут «Известия».