Песков заявил, что о выводе российских войск с Украины не может быть и речи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для достижения мира Украине следует учитывать новые реалии, сообщает ТАСС.
По его словам, это новые субъекты, которые появились у России «в результате референдумов».
«Без учёта этих новых реалий какое-либо продвижение вперед по урегулированию невозможно», - отметил представитель Кремля.
Он также добавил, что о выводе российских войск с Украины до конца года, не может быть и речи.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что залогом наступления мира на Украине являются капитуляция киевской власти и нейтральный статус страны, пишут «Известия».
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