Песков заявил, что о выводе российских войск с Украины не может быть и речи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для достижения мира Украине следует учитывать новые реалии, сообщает ТАСС.

Зеленский сообщил, что необходимо для наступления мира на Украине

По его словам, это новые субъекты, которые появились у России «в результате референдумов».

«Без учёта этих новых реалий какое-либо продвижение вперед по урегулированию невозможно», - отметил представитель Кремля.

Он также добавил, что о выводе российских войск с Украины до конца года, не может быть и речи.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что залогом наступления мира на Украине являются капитуляция киевской власти и нейтральный статус страны, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыСпецоперацияРоссияУкраинаДмитрий Песков
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