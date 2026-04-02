В Афганистане ужесточили требования к женскому дресс-коду

Он пояснил, что главным требованием остается ношение просторной и неприметной одежды, а использование паранджи, чадры или других видов покрытий допустимо лишь при условии соответствия этим принципам. При этом внедрение новых правил, по его словам, планируется через разъяснительную работу и «мирное взаимодействие» с населением.

Как отмечает «Салам Ватандар», в Герате, расположенном на западе Афганистана у границы с Ираном, большинство жителей составляют этнические таджики. Для местных женщин традиционно нехарактерно ношение закрытой бурки, распространенной среди пуштунов. До прихода талибов к власти в августе 2021 года их стиль одежды был ближе к иранской практике, при которой лицо, как правило, остается открытым, передает «Радиоточка НСН».

