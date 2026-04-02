В Афганистане ужесточили требования к женскому дресс-коду
Власти афганской провинции Герат ввели дополнительные ограничения на внешний вид женщин, запретив обтягивающую одежду как несоответствующую нормам шариата, сообщает радиостанция «Салам Ватандар».
По ее данным, региональное управление министерства поощрения добродетели и предотвращения порока разработало новый свод рекомендаций, где указано, что хиджаб должен быть свободным, не подчеркивающим фигуру и не привлекающим внимание окружающих. Руководитель ведомства в провинции Азиз Ур-Рахман Мухаджир, как передает радиостанция, подчеркнул необходимость полного соблюдения исламских норм одежды.
Он пояснил, что главным требованием остается ношение просторной и неприметной одежды, а использование паранджи, чадры или других видов покрытий допустимо лишь при условии соответствия этим принципам. При этом внедрение новых правил, по его словам, планируется через разъяснительную работу и «мирное взаимодействие» с населением.
Как отмечает «Салам Ватандар», в Герате, расположенном на западе Афганистана у границы с Ираном, большинство жителей составляют этнические таджики. Для местных женщин традиционно нехарактерно ношение закрытой бурки, распространенной среди пуштунов. До прихода талибов к власти в августе 2021 года их стиль одежды был ближе к иранской практике, при которой лицо, как правило, остается открытым, передает «Радиоточка НСН».
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия
- СМИ: Дети ранены в результате атаки ВСУ в Новороссийске
- В Екатеринбурге круглосуточно мониторят домовые чаты и соцсети в поисках «экстремизма»
- Трамп пригрозил «безумным ублюдкам» адом из-за «чертова пролива»
- Иран: Ближний Восток сгорит дотла из-за США
- СМИ: Около 180 рейсов задержаны в Краснодарском крае из-за атаки украинских БПЛА