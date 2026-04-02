СМИ: Российский газовоз атаковали украинским дроном из Ливии

Российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинского морского беспилотника, который был запущен с базы на западе Ливии, контролируемой правительством Абдельхамида Дбейбы. Об этом сообщает радиостанция RFI со ссылкой на собственное расследование.

По данным источников RFI, для удара использовался беспилотник типа MAGURA V5 украинского производства. Утверждается, что запуск был произведен с базы в районе города Меллита. Радиостанция также сообщает, что, по ее информации, украинские силы причастны к атаке и присутствуют на территории западной Ливии.

Российский газовоз «Арктик Метагаз» сорвался с буксира в Средиземном море

Ранее Минтранс России сообщал, что 3 марта газовоз был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами, предположительно запущенными с побережья Ливии неподалеку от территориальных вод Мальты.

Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, судно, перевозившее 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, в результате атаки потеряло ход и электроснабжение. На борту произошли пожар и взрыв газа. Все 30 членов экипажа смогли эвакуироваться, двое моряков получили травмы и проходят лечение в Москве, остальные вернулись в Мурманск, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияЛивия

Горячие новости

Все новости

партнеры