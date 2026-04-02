СМИ: Российский газовоз атаковали украинским дроном из Ливии

Российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинского морского беспилотника, который был запущен с базы на западе Ливии, контролируемой правительством Абдельхамида Дбейбы. Об этом сообщает радиостанция RFI со ссылкой на собственное расследование.

По данным источников RFI, для удара использовался беспилотник типа MAGURA V5 украинского производства. Утверждается, что запуск был произведен с базы в районе города Меллита. Радиостанция также сообщает, что, по ее информации, украинские силы причастны к атаке и присутствуют на территории западной Ливии.