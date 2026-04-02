В Котельниках полностью запретили прокатные электросамокаты
Работу компаний по прокату электросамокатов полностью запретили в подмосковных Котельниках. Как пишет RT, об этом заявил глава городского округа Михаил Соболев.
По его словам, решение было принято Комиссией по безопасности дорожного движения в связи с тем, что операторы кикшеринга «не могут обеспечить должный контроль за соблюдением дорожной безопасности арендаторами».
«Самокаты брошены... Дети берут самокаты без контроля взрослых, многие катаются вдвоём. Всё это создаёт угрозу для жизни и здоровья», - указал Соболев.
Он добавил, что операторы СИМ должны до 4 апреля убрать все самокаты из города, «красная зона», означающая запрет, будет расширена на весь муниципалитет.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы не планируют запрещать электросамокаты и другие СИМ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
