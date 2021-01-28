Песков заявил, что не знает об акциях в поддержку Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно об акциях в поддержку президента РФ Владимира Путина, которые якобы запланированы на предстоящие выходные.

Пресс-секретарь не исключил, что в каких-то городах могли подаваться на заявки на проведение митингов, но ему об этом ничего неизвестно.