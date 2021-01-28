Песков заявил, что не знает об акциях в поддержку Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно об акциях в поддержку президента РФ Владимира Путина, которые якобы запланированы на предстоящие выходные.

Пресс-секретарь не исключил, что в каких-то городах могли подаваться на заявки на проведение митингов, но ему об этом ничего неизвестно.

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«Вы знаете, что заявки не в администрацию президента подаются, это надо у городских властей уточнять», - сказал Песков в ходе брифинга, отметив, что в поддержку президента многие высказываются и выражают готовность участвовать в акциях.

Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли в России 23 января, отметил, что незаконные действия опасны и могут привести к раскачке общества, от которой «страдают все».


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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:АкцииВладимир ПутинДмитрий Песков
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