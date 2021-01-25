Путин прокомментировал несогласованные акции 23 января
Президент России Владимир Путин заявил, что все имеют право выражать точку зрения, однако делать это следует только в рамках закона, сообщает RT.
Комментируя несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли в России 23 января, российский лидер отметил, что незаконные действия опасны и могут привести к раскачке общества, от которой «страдают все».
«Никто не должен прибегать к нарушению закона, стараясь защитить свои амбициозные политические цели - в политике так не делается», - подчеркнул Путин.
Несанкционированные акции прошли по всей России 23 января. Их организовали сторонники оппозиционера Алексея Навального. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+19 290 / сут.
Умерли
69 918+456 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+19 003 / сут.
- Россия планирует отправить в космос четырёх туристов до 2023 года
- Лэмпарда уволили с поста главного тренера «Челси»
- Минпросвещения: Учителей не будут отстранять от работы за отказ прививаться от COVID-19
- Минобрнауки: В ближайшее время вузы вернутся к очному формату обучения
- Летающие такси появятся в России в 2025 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru