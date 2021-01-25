Путин прокомментировал несогласованные акции 23 января

Президент России Владимир Путин заявил, что все имеют право выражать точку зрения, однако делать это следует только в рамках закона, сообщает RT.

Комментируя несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли в России 23 января, российский лидер отметил, что незаконные действия опасны и могут привести к раскачке общества, от которой «страдают все».

«Никто не должен прибегать к нарушению закона, стараясь защитить свои амбициозные политические цели - в политике так не делается», - подчеркнул Путин.

Несанкционированные акции прошли по всей России 23 января. Их организовали сторонники оппозиционера Алексея Навального. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.

