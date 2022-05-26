Песков заявил, что Москва ждёт от Киева принятия российских требований
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украине необходимо осознать и де-факто признать сложившуюся ситуацию, сообщает РИА Новости.
По его словам, Москва ждет от Киева принятия озвученных ранее российских требований, подчеркнув, что это не территориальные уступки.
«Москва ждет от Киева принятия требований Москвы... Это не территориальные уступки. Киеву нужно признать ситуацию де-факто и просто трезво оценить», — заключил представитель Кремля.
Ранее заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что именно Киев решил поставить переговоры на паузу, однако Москва готова вернуться к диалогу, как только украинская сторона проявит конструктивную позицию, сообщает журнал «Профиль».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 580 / сут.
Умерли
379 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 705 / сут.
- Лукашенко: Белоруссия создаст оперативное командование на украинском направлении
- Генерал Шаманов назвал одну из главных ошибок спецоперации на Украине
- Курс доллара подскочил выше 65 рублей, евро дороже 69 рублей
- Экс-президента Молдавии Додона арестовали на 30 суток
- Песков заявил, что Москва ждёт от Киева принятия российских требований
- Суд признал законным увольнение отказавшихся ехать на Украину росгвардейцев
- СМИ: причиной пожара в Раменском стал взрыв телевизора
- Силуанов заверил, что технический дефолт не повлияет на экономику РФ
- Минфин заявил, что продолжит платить по госдолгу в рублях
- Пушков: Россия станет более независимой, если ее отключат от глобального интернета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru