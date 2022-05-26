Песков заявил, что Москва ждёт от Киева принятия российских требований

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украине необходимо осознать и де-факто признать сложившуюся ситуацию, сообщает РИА Новости.

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По его словам, Москва ждет от Киева принятия озвученных ранее российских требований, подчеркнув, что это не территориальные уступки.

«Москва ждет от Киева принятия требований Москвы... Это не территориальные уступки. Киеву нужно признать ситуацию де-факто и просто трезво оценить», — заключил представитель Кремля.

Ранее заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что именно Киев решил поставить переговоры на паузу, однако Москва готова вернуться к диалогу, как только украинская сторона проявит конструктивную позицию, сообщает журнал «Профиль».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияПереговорыДмитрий Песков
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